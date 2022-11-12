В Тихвине пенсионерка передала лжеследователю 400 тысяч рублей: подозреваемый задержан

В Тихвине нашли подозреваемого в обмане пенсионерки на 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 11 ноября, в полицию Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение от местной жительницы, заявившей, что ее пожилая мать стала жертвой мошенников. Пенсионерке поступил звонок от неизвестного, представившегося следователем.

Как стало известно Gazeta.SPb, злоумышленник заверил старушку, что ее дочь попала в ДТП и для решения вопроса без суда нужны деньги. Жертва согласилась и передала курьеру 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В этот же день полиция задержала 21-летнего подозреваемого, его поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка перевела мошенникам 2,6 млн рублей, спасаясь от «черных риелторов». Злоумышленник убедил пенсионерку, что ей следует оформить договор купли-продажи квартиры.