Пенсионерка из Петергофа отдала лжеследователю полмиллиона, «спасая» сына от суда

Пенсионерка из Петергофа отдала лжеследователю полмиллиона, «спасая» сына от суда
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Пожилая петербурженка лишилась крупной суммы, поверив злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело.

В субботу, 12 ноября, в полицию Петродворцового района Петербурга обратился местный житель и сообщил, что его мать-пенсионерка была обманута мошенниками. Сотрудники правоохранительных органов начали разбирательство.

Как стало известно Gazeta.SPb, что полиции старушка рассказала, что 10 ноября ей на домашний телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося следователем. Он убедил ее в том, что ее сын стал виновником ДТП и для решения вопроса без уголовного дела нужны деньги. Позже женщина передала курьеру 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка из Приморского района перевела на «безопасный счет» мошенников 7,6 млн рублей. Пожилая петербурженка лишилась огромной суммы, поверив обманщикам. Возбуждено уголовное дело.

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