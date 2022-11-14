Петербуржцам рассказали о продуктах, усиливающих голод

В Роспотребнадзоре жителям Санкт-Петербурга перечислили продукты, усиливающих чувство голода. Список состоял из пяти позиций.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на данные ведомства, чувству голода способствуют кислые и острые продукты. К их числу относятся яблоки, лимоны, апельсины, маринованные огурцы, квашеная капуста. В связи с этим эксперты советуют есть закуски перед главными блюдами, а фрукты через час после них.

Кроме того, добавили в Роспотребнадзоре, стоит учитывать влияние приправ: перец, соль, горчица, хрен, укроп, базилик и пряности усиливают аппетит на 40%. Этому также способствуют сладости и мучное – от выпечки до макарон из муки высшего сорта.

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