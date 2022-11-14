Мужчину, обвиняемого в убийстве 16-летней давности, будут судить в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дело в отношении неоднократно судимого мужчины, который обвиняется в убийстве. Его он совершил вместе с сообщниками в 2006 году.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ, вечером 15 августа вместе с двумя соучастниками, объявленными в международный розыск, и неустановленными лицами в салоне автомобиля избили потерпевшего. После этого они перенесли его вглубь леса, где нанесли ему, как минимум, один удар лопатой по голове. Подозреваемые боялись, что потерпевший сообщит о совершенных ими преступлениях.

Инцидент произошел вечером 15 августа 2006 года участке лесополосы у автодороги «Приозерск-Мельниково-Выборг». 19 января 2017 года подозреваемого объявили в международный розыск.

А 1 октября 2021 года обвиняемого доставили в отдел полиции по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. После предъявления поддельного паспорта его задержали. Впоследствии было возбуждено уголовное дело.

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