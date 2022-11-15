Россиянам рассказали, как справиться с чат-ботами мошенников

Многие россияне регулярно пользуются чат-ботами с различной целью. Тем не менее они также могут ставиться и источниками проблем: функционалом чат-ботов пользуются и мошенники.

«Чат-бот – направление, активно развивающееся в последние годы. Они помогают автоматизировать работу операторов, которые взаимодействуют с пользователями сервисом», – сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Также отмечается, что чат-боты нередко используют в своих целях мошенники.

По словам доцента института кибербезопасности и защиты информации СПбГУ, кандидата технических наук Евгения Павленко, найти различие между чат-ботом злоумышленника и официальным не получится. Поэтому в таких ситуациях следует перейти на официальный сайт организации и сверить необходимые ссылки.

Кроме того, не следует вступать в диалог с непроверенным ботом. Незнакомые чаты, в свою очередь, лучше удалять.