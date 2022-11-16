Петербург перейдет на новую систему уборки с 1 июля

Петербуржцам сообщили о переходе на новую систему уборки города. Она начнет действовать с лета 2023 года.

В эфире Центра управления регионом вице-губернатор Анатолий Повелий заявил, что с 1 июля 2023 года Петербург перейдет на обновленную систему уборки. Так, на первом этапе продолжат действовать контракты на уборку внутриквартальных территорий, заключенные с подрядными организациями — управляющими компаниями. Прокуратура уже провела проверку в отношении их готовности. Об этом Повелий сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вице-губернатор призвал горожан сообщать о недобросовестной уборке снега. С 1 января до 1 июля 2023 года по всему городу будут последовательно заменять подрядчиков на районные жилищные агентства — это станет вторым этапом перехода на новую систему.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге провели учения по уборке несуществующего снега.