Петербург перейдет на новую систему уборки с 1 июля

Петербург перейдет на новую систему уборки с 1 июля
Фото: Baltphoto / Ирина Мотина

Петербуржцам сообщили о переходе на новую систему уборки города. Она начнет действовать с лета 2023 года.

В эфире Центра управления регионом вице-губернатор Анатолий Повелий заявил, что с 1 июля 2023 года Петербург перейдет на обновленную систему уборки. Так, на первом этапе продолжат действовать контракты на уборку внутриквартальных территорий, заключенные с подрядными организациями — управляющими компаниями. Прокуратура уже провела проверку в отношении их готовности. Об этом Повелий сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вице-губернатор призвал горожан сообщать о недобросовестной уборке снега. С 1 января до 1 июля 2023 года по всему городу будут последовательно заменять подрядчиков на районные жилищные агентства — это станет вторым этапом перехода на новую систему.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге провели учения по уборке несуществующего снега.

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