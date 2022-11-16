Петербургские депутаты утвердили приватизацию санатория «Белые ночи»

В ЗакСе Петербурга решили приватизировать объект в Сестрорецке. Были и те, кто выступил против.

Депутаты петербургского Законодательного собрания окончательно утвердили приватизацию санатория «Белые ночи» в Курортном районе города. Об этом стало известно в среду, 16 ноября, на заседании.

Изменения коснулись закона о приватизации городских зданий. Теперь в документ будет внесен санаторий «Белые ночи», находящийся в Сестрорецке. Стоимость здания может достичь 1,5 млрд рублей. Против принятия поправок выступили 10 депутатов. Есть мнение, что после продажи на месте санатория построят жилые дома.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Адмиралтейского района попросили изменить условия платной парковки. Они составили список предложений. Так, горожане просят возможность получить парковочное место на новую машину заранее, ввести льготы для родителей детсадовцев и школьников, разрешить действие льгот не только по муниципалитету, но и по всему району.