Супермодель Водянова воссоединилась с родной сестрой спустя 22 года

Оказалось, что у одной из самых известных в мире манекенщиц российского происхождения есть родная сестра, живущая в США. Спустя 22 года после усыновления Дженнифер выяснила, что у нее есть успешная родственница.

Российская супермодель Наталья Водянова нашла родную сестру спустя 22 года разлуки. Об этом звезда подиума сообщила в интервью иностранному журналу.

Гражданка США Дженнифер Бернс сделала ДНК-тест и спустя время с помощью специального сервиса узнала, что у нее есть сестра, которой оказалась супермодель российского происхождения. Оказалось, что при рождении ей дали русское имя, а в 2000 году ее удочерила пара из Северной Каролины. Манекенщице Водяновой тогда было 18 лет. Дженнифер передали в приемную семью из-за тяжелых жизненных условий.

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