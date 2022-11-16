Супермодель Водянова воссоединилась с родной сестрой спустя 22 года

Супермодель Водянова воссоединилась с родной сестрой спустя 22 года
Фото: Baltphоto / Дарья Иванова

Оказалось, что у одной из самых известных в мире манекенщиц российского происхождения есть родная сестра, живущая в США. Спустя 22 года после усыновления Дженнифер выяснила, что у нее есть успешная родственница.

Российская супермодель Наталья Водянова нашла родную сестру спустя 22 года разлуки. Об этом звезда подиума сообщила в интервью иностранному журналу.

Гражданка США Дженнифер Бернс сделала ДНК-тест и спустя время с помощью специального сервиса узнала, что у нее есть сестра, которой оказалась супермодель российского происхождения. Оказалось, что при рождении ей дали русское имя, а в 2000 году ее удочерила пара из Северной Каролины. Манекенщице Водяновой тогда было 18 лет. Дженнифер передали в приемную семью из-за тяжелых жизненных условий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что модель Решетова заявила, что жалеет о пластике.

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