В Эрмитаже рассказали о планах на 2023 год

В главном музее Петербурга сообщили о планах на следующий год. Ожидается сотрудничество с восточными странами.

В 2022 году сотрудники Эрмитажа провели немало экспедиций, принесших свои результаты. Так, в 2023 году посетители музея смогут увидеть золотые монеты, найденные во время раскопок античного городища Мирмекий и артефакты, обнаруженные в захоронении знатного скифа на территории Республики Тыва. Предметы попадут в экспозицию Эрмитажа.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», о найденном в ходе конференции рассказали сотрудники Эрмитажа. Также известно, что в музее в 2023 году продолжат проводить виртуальные выставки, есть планы на совместные проекты с Китаем, Японией, Малайзией и арабскими странами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из совета по культуре Петербурга исключили Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт.