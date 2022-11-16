Путин поддержал инициативу о распространении льготного автокредитования на военных

В России предложили давать льготы на автокредиты военным. Это касается и мобилизованных.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров выступил с предложением расширить льготное автокредитование на военнослужащих, в том числе мобилизованных, а также на их семьи и служивших пенсионеров. Об этом стало известно в среду, 16 ноября, на совещании президента.

Владимир Путин поддержал инициативу. Так, стандартная скидка на автомобиль составит 20%, для жителей ДФО — 25%, скидка на электромобили — 35% (но не более 925 тыс. рублей). По программе можно будет купить машины «Автоваз», УАЗ, ГАЗ, Haval (произведенные на заводе в Тульской области) и отечественные электромобили Evolute. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин приравнял добровольцев к военнослужащим. Теперь они и их семьи получат ряд соцгарантий.