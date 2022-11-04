Путин приравнял добровольцев к военнослужащим

Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Теперь они и их семьи получат ряд соцгарантий.

Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь россияне, служащие в добровольческих формированиях, получили статус военнослужащих. Они и члены и их семей будут получать предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации. Также известно, что денежное довольствие у добровольцев не будет ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности. Страховка добровольцев теперь действует за счет федерального бюджета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал закон, позволяющий призывать россиян с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжких преступлений.