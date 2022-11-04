Путин подписал закон, позволяющий призывать россиян с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжких преступлений

Путин подписал закон, позволяющий призывать россиян с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжких преступлений
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Путин подписал обновленный закон о мобилизационной подготовке. Он коснется осужденных по тяжким статьям.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать в мобилизационных рамках россиян с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления. Это касается осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряда других. Также был утвержден документ об альтернативной гражданской службе в период частичной мобилизации. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Россиян, проходящих альтернативную службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, могут отправить на прохождение службы на должности гражданского персонала ВС РФ, а также других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал указ о выплате 195 тысяч рублей контрактникам и мобилизованным.

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