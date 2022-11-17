Специалисты оценили, как изменилось качество жизни пожилых россиян за 10 лет

Пенсионеры стали жить лучше, но незначительно. Это показало исследование ВШЭ.

В период с 2010 по 2019 год индекс активного долголетия в России, рассчитываемый ВШЭ, практически не изменился. Улучшения есть, однако они незначительные по ИАД. Расчет проводится по методологии Европейской экономической комиссии ООН. Индекс вырос с 29 до 29,5% при максимуме в 100%.

Как сообщает РБК, результаты подготовили сотрудники центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская и Анна Червякова. В России сильными сторонами долголетия являются высокий уровень образования и физическая безопасность, ситуация с которой за 10 лет сильно изменилась в лучшую сторону.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионеры и молодежь встают в TikTok плечом к плечу. За последние 10 месяцев мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос в два раза.