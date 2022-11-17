В руки хакеров попали данные 2,7 млн петербургских клиентов провайдера «Дом.ру»

Петербуржцы стали жертвами хакерской атаки. Данные пользователей попали в руки киберпреступников.

Все чаще в руках киберпреступников оказываются личные данные россиян. В четверг, 17 ноября, в Сети появилась информация о том, что данные 2,7 млн клиентов провайдера «Дом.ру» оказались «слиты». Отмечается, что это дело рук той же команды, которая похищала данные пользователей «Почты России», службы доставки Delivery Club и образовательного портала GeekBrains.

Отмечается, что хакеры получили доступ к данным физических и юридических лиц. Им стали известны ИНН, адреса и банковские реквизиты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российская хакерская группировка Killnet в своем telegram-канале заявила об атаках на сайты властей США. Злоумышленники отметили, что кибератака будет вестись в течение трех суток.