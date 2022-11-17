Специалист рассказал, что делать при утечке данных в руки хакеров

Эксперт поделился советами по цифровой безопасности. Соблюдать их несложно.

В четверг, 17 ноября, стало известно, что данные 2,7 млн петербургских пользователей провайдера «Дом.ру» попали в руки киберпреступников. Руководитель отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Константин Мельников рассказал Gazeta.SPb, как обезопасить себя и что делать, если сведения попали к хакерам. «Утечка сведений, позволяющая персонализировать человека, это серьезная проблема. Зная персональные данные, злоумышленники могут сформировать массовую или таргетированную атаку. Ее цели могут быть абсолютно разными – от получения дополнительных сведений от жертвы для вовлечения ее в мошенническую схему до хищения средств с банковского счета» – пояснил специалист.

Эксперт поделился, что обычно собирают такую информацию держатели ресурсов, которые специализируются на «пробиве» информации о гражданах, например, для желающих узнать больше данных о соседе, который паркует автомобиль в неположенном месте, или для коллекторов, которые не могут найти злостного неплательщика.

Мельников добавил, что во избежание утечек можно регистрироваться на ресурсах с помощью временных почт и телефонов. Цифровая гигиена также важна и включает в себя базовые знания о выборе надежных паролей и их регулярной смене. Нужно постоянно изучать открытые источники на предмет утечки своих данных, так как в ряде случаев информацию возможно удалить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в руки хакеров попали данные 2,7 млн петербургских клиентов провайдера «Дом.ру».