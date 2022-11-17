Высококвалифицированным российским специалистам в Армении предлагают тяжкий ручной труд

Сбежавшие из страны россияне не могут найти работу по специальности. В основном, предложения связаны с тяжелым трудом.

После объявления частичной мобилизации в России, многие граждане решили уехать в близлежащие государства. Из-за этого в стране увеличилась конкуренцию за рабочие места. Высококвалифицированным россиянам предлагают вакансии на фабрике и в других местах, где требуется ручной труд. Айтишники и маркетологи не могут найти себе место.

Как сообщает Мойка78, аналитическая компания Modex подсчитала, что за последние девять месяцев в Армении нашли работу порядка пяти тысяч россиян. Почти все вакансии написаны на армянском. В основном работу предлагают тяжелую – например, водителем за 15 тысяч рублей в шестидневку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что убежавшим от мобилизации из Петербурга россиянам предлагают работу кочегарами в Караганде. Гражданам РФ приходится осваивать рабочие профессии на чужбине.