В Петербурге платеж по ипотеке вырастет до 40% из-за отмены льгот

В Петербурге платеж по ипотеке вырастет до 40% из-за отмены льгот
Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

В случае, если программа по льготной ипотеке будет отменена, то с учетом типовой ставки в 10,75% ежемесячный платеж при покупке жилья в новостройке в Санкт-Петербурге вырастет до 40%.

Для студии стоимостью в 4,5 млн рублей с первым взносом 15% и льготным ипотечным кредитом в размере 3,8 млн рублей сроком на 25 лет по ставке 6,7% годовых ежемесячный платеж обойдется почти в 26 тыс. рублей.

В случае с кредитом со ставкой 10,75% платеж вырастет на 40% или на 11 тыс. рублей и остановится на отметке примерно в 37 тыс. рублей. При этом сам кредит будет дороже при большей площади недвижимости.

Также АБН сообщает, что ранее заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев рассказал, что ведомство опирается на то, что программа льготной ипотеки закончится 31 декабря 2022 года.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербуржцам объяснили, как остаться без жилья на законных основаниях.

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