Жители Херсона, переехавшие в Петербург, могут получить разовую выплату на покупку жилья

Жителям Херсонской области, которые были вынуждены переехать в Санкт-Петербург, могут начать выплачивать разовые пособия на покупку недвижимости. Проект постановления уже опубликовали на сайте Смольного.

Отвечать за выполнение постановления после его подписания будет вице-губернатор Анатолий Повелий, указано в документе. Выплаты получат граждане, которые были вынуждены покинуть Херсон и Херсонскую область и выбрали Санкт-Петербург в качестве места своего дальнейшего проживания.

«Размер социальной выплаты определяется Жилищным комитетом на дату принятия решения о предоставлении социальной выплаты и перерасчету не подлежит», – уточнили в проекте постановления, добавив, что сумма выплаты зависит от размера семьи.

Так, согласно тексту документа, для одного человека установлено норма в 33 квадратных метра, для двух – уже 42. Если же размер семьи составляет три и больше человек, то к площади прибавляется по 18 «квадратов».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге платеж по ипотеке вырастет до 40% из-за отмены льгот.