Петербуржцам рассказали, как проводить приемку квартиры от застройщика

В марте 2022 года правительство Российской Федерации внесло ряд изменений в процедуру приемки квартиры от застройщика. Gazeta.spb выяснила, на что следует обращать внимание во время приемки и как понять, кто прав.

Согласно нынешнему законодательству, все недостатки можно поделить на существенные и несущественные. Не подписывать акт-приема передачи можно только при обнаружении дольщиком проблем, относящихся к первой категории.

К главным недостаткам относятся: неустранимые, то есть те, которые нельзя исправить в принципе, проблемы, требующие несоразмерных временных и денежных, трат, а также изъяны, которые появляются неоднократно, в том числе после устранения. С этим застройщик должен разобраться бесплатно в течение двух месяцев.

Следует отметить, что эксперта для приемки может привлечь только сам застройщик. Дольщик в праве требовать устранение обнаруженных недостатков, дождаться срока и, если застройщик их не исправил, пойти за компенсацией в суд.

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