В Петербурге школам и колледжам выделят 24 автобуса для учащихся

В Петербурге школам и колледжам выделят 24 автобуса для учащихся
Фото: Unsplash

Школы, колледжи и дома детского творчества Санкт-Петербурга получат 24 автобуса, предназначенных для учащихся. Транспорт поступит учреждениям до конца 2022 года, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Школьный транспорт соответствует требованиям безопасности и специально оборудован для перевозки детей. В зависимости от модели автобусы могут перевозить до 31 пассажира», – рассказали в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что автобусы были закуплены на деньги, поступившие из федерального бюджета. Все транспортные средства были выпущены в 2022 году на территории России, добавили в Смольном.

Автобусы поступят в образовательные учреждения Адмиралтейского, Василеостровского, Красногвардейского, Красносельского, Курортного, Приморского и Центрального районов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в правительстве Российской Федерации установили квоты приема на целевое обучение в вузах.

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