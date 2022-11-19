В правительстве РФ установили квоты приема на целевое обучение в вузах

Правительство Российской Федерации установило квоты для приема на целевое обучение в высших учебных заведениях в 2023 году. Соответствующее распоряжение, подписанное Михаилом Мишустиным, опубликовали на сайте федерального кабмина.

«За медицинскими специальностями в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства», – рассказали в сообщении на сайте.

Также отмечается, что доля бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» их доля составит 75% (специалитет), по «Педиатрии» – 76% (специалитет), а по самым дефицитным направлениям ординатуры – 100%.

Кроме того, значительные квоты выделили для авиастроение и железнодорожной отрасли – от 60% до 70% целевых бюджетных мест.

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