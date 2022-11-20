Специалист рассказала, какие продукты подорожают к Новому году

Эксперт раскрыла, чем лучше закупиться до праздников. Подорожает многое.

В 2023 году ожидается рост цен на различные категории товаров, как минимум в рамках инфляции. Однако есть категории, которые могут значительно вырасти в цене. Это касается в том числе праздничных продуктов. Информацией об этом с журналистами поделилась специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Как сообщает агентство «Прайм», по словам эксперта, на 40% подорожают игристые спиртные напитки. Минимальная стоимость бутылок у частных производителей увеличится на 40,7% (до 166 рублей), у оптовиков – на 45,3% (до 199 рублей), а в магазине – на 41,4% (до 239 рублей). Зарубежный алкоголь также может сильно подорожать. Икру, деликатесы и консервы тоже лучше закупить до праздников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что специалист рассказала, какие продукты лучше избегать зимой.