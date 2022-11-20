Стало известно, что россияне любят больше: дарить или получать подарки

Граждане поделились, как относятся к важной части праздника – подаркам. Результаты показал опрос.

В преддверии Нового года многие начали готовить подарки для близких. Однако не всем нравится дарить или получать презенты. Опрос, проведенный аналитиками сервиса SuperJob показал, что россиянам нравится больше: вручать подарки или принимать их. Он проводился среди 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Так, большая часть (52%) любят в равной степени дарить и получать презенты. Второе место (28%) заняли дарители. Еще 11% предпочитают получать подарки и лишь 9% выразили, что не любят ни дарить, ни получать презенты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что специалист рассказала, какие продукты подорожают к Новому году. В 2023 году ожидается рост цен на различные категории товаров, как минимум в рамках инфляции. Однако есть категории, которые могут значительно вырасти в цене.