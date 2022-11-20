Во Всеволожском районе после взрыва 40 аварийных бригад подключают дома к газу

Сотрудники аварийных служб устраняют последствия взрыва на газопроводе. Потребовались силы специалистов из других районов.

Во Всеволожском районе Ленинградской области 40 аварийных бригад будут заниматься подключением газа в дома, оставшиеся без отопления в результате взрыва на газопроводе. Информацией об этом поделился губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Дополнительные бригады были направлены из Выборгского и Приозерского районов. Для сотрудников аварийных служб Всеволожского района организовали инструктаж для увеличения количества бригад. В первую очередь к газу подключат многоквартирные дома и социальные объекты, уже после – частный сектор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что северная ТЭЦ перешла на резервное питание после взрыва в районе Мурино. Об этом сообщили в комитете по энергетике Санкт-Петербурга.