В ноябре в Петербурге на 13% снизилась посещаемость торговых центров

Петербургские ТЦ опустели в 2022 году. Все меньше посетителей фиксируют специалисты.

Россияне теряют интерес к посещению торговых центров. Количество посетителей продолжает падать. Так, в Петербурге с 7 по 13 ноября показатель снизился на 13% сравнительно с аналогичным периодом 2021 года. Уменьшение числа посетителей коснулось Москвы и Северной столицы. Об этом стало известно из данных компании Focus Technologies.

Как сообщает «Коммерсант», на данный момент восстановить посещаемость не получается. Сравнительно со статисткой 2019 года, нынешние показатели упали на 27%. Специалисты считают, что причина в снижении доходов россиян и уходом с рынка иностранных брендов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за закрытия «Чернышевской» кафе и магазины возле нее столкнулись с падением трафика. Арендодатели не соглашаются на уступки.