Модель Решетова похвасталась достижениями в тренажерном зале: ее подвергли травле в Сети за лишние килограммы

Модель Решетова похвасталась достижениями в тренажерном зале: ее подвергли травле в Сети за лишние килограммы
Фото: pxhere

Бывшая жена Тимати активно худеет даже в отпуске. Она не остановится на уже сброшенном весе.

Набравшая вес после родов и расставания с рэперов Тимати модель Анастасия Решетова получала много критики в свой адрес со стороны хейтеров в Сети, говоривших о ее недостатках. Теперь она начала усердно заниматься в тренажерном зале. Звезда не пропускает тренировки даже находясь на отдыхе в Таиланде.

Девушка похвасталась, что сбросила уже около 10 килограммов. Однако на этом она не собирается останавливаться и продолжит старательно заниматься спортом. По словам модели, она планирует сбросить еще два-три килограмма с помощью многофункциональных упражнений и растяжек.

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