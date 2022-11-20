Модель Решетова похвасталась достижениями в тренажерном зале: ее подвергли травле в Сети за лишние килограммы

Бывшая жена Тимати активно худеет даже в отпуске. Она не остановится на уже сброшенном весе.

Набравшая вес после родов и расставания с рэперов Тимати модель Анастасия Решетова получала много критики в свой адрес со стороны хейтеров в Сети, говоривших о ее недостатках. Теперь она начала усердно заниматься в тренажерном зале. Звезда не пропускает тренировки даже находясь на отдыхе в Таиланде.

Девушка похвасталась, что сбросила уже около 10 килограммов. Однако на этом она не собирается останавливаться и продолжит старательно заниматься спортом. По словам модели, она планирует сбросить еще два-три килограмма с помощью многофункциональных упражнений и растяжек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Родион Газманов рассказал о личном. Он признался, что был влюблен полтора года назад, однако сейчас не хочет привязываться ни к кому.