«С любимыми не расстаются»: Решетова рассказала о расставании с Тимати

Звезда раскрыла тайны о своей личной жизни. По ее словам, расставания для нее не были болезненными.

Российская 26-летняя модель Анастасия Решетова поделилась чувствами по поводу расставания с рэпером Тимати. Долгое время девушка никак не комментировала свою личную жизнь. Она прожила с артистом более шести лет. Три года назад у пары родился сын, однако вскоре отношения закончились.

Как сообщают «7 дней», Решетова высказала, что с любимыми не расстаются. Она не испытала горьких эмоций по поводу разрыва. Это касается всех ее завершившихся отношений. Но с музыкантом модель сохранила нейтральные отношения ради ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что модель Решетова похвасталась достижениями в тренажерном зале: ее подвергли травле в Сети за лишние килограммы. Она не остановится на уже сброшенном весе. Звезда не пропускает тренировки даже находясь на отдыхе в Таиланде.