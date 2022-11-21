В Пулково рассказали, по каким причинам задерживаются отправления в понедельник

В Пулково рассказали, по каким причинам задерживаются отправления в понедельник
Фото: Baltphoto

Некоторые клиенты авиакомпаний не смогут вылететь вовремя. Стало известно, почему.

В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково сообщили, что 21 ноября, в понедельник, некоторые рейсы действительно не вылетели и задержатся. Об этом в воздушном порту сообщили корреспонденту Gazeta.SPb.

«Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Рейс Fly One в Кишинев отменен заблаговременно по решению авиакомпании, продажа билетов на рейс не велась. Задержка на вылет рейсов S7 в Иркутск и Nordwind Airlines в Омск связана с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт» – пояснили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из Пулково не вылетели несколько рейсов: есть и задержки. Так, по состоянию на 13:00 не вылетел самолет в Худжанд «Уральских авиалиний» в час ночи, в Сургут компании «ЮТэйр» в 1:15. Задержался вылет в Апатиты перевозчика «Россия» в 11:00.

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