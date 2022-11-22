Эксперт рассказал об уловках и приемах петербургских застройщиков

Эксперт рынка недвижимости Санкт-Петербурга Георгий Патанин рассказал, почему застройщики делают скидки и откуда берутся высокие продажи.

По его словам, нередко застройщики утверждают о хороших продажах, хотя на самом деле квартиры у них покупают аффилированные организации. Такой прием позволяет поддержать статистику и создать у покупателя иллюзию высокого спроса на жилье. Другая причина — соблюдение плана продаж для банка. Ему нет разницы, откуда деньги счете.

«Спрос на строящееся жилье есть, но он существенно ниже того, что хотелось бы застройщикам и всем другим участникам рынка», – подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что при отсутствии спроса застройщики не давали бы скидки на квартиры в 15—20% и не прибегали бы к различным методам привлечения покупателей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что за 10 месяцев в Санкт-Петербурге стали покупать на 2% больше комнат. Снижение числа запросов наблюдается уже два месяца.