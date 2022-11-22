За 10 месяцев в Петербурге стали покупать на 2% больше комнат

Спрос на комнаты в Санкт-Петербурге увеличился на 2% с января 2022 года. При этом в октябре наблюдается снижение числа запросов.

«По итогам октября 2022 года спрос на покупку комнат в Санкт-Петербурге снизился на 4,2% относительно сентября текущего года», – сообщили Gazeta.spb эксперты профильного агентства недвижимости «Доли.ру», добавив, что снижение запросов идет уже два месяца.

В организации также отметили, что октябре 2022 года число обращений на покупку комнат в Северной столице уменьшилось на 45%, сравнивая с прошлогодним показателем. Тем не менее, за период с января по октябрь 2022 года на покупку комнат в Санкт-Петербурге отправили на 1,8% запросов больше.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что экономист заявил о продолжении роста цен на автомобили.