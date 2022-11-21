Экономист заявил о продолжении роста цен на автомобили

Россиян предупредили, что стоимость машин продолжит расти. Автомобильный рынок не восстанавливается.

На российском автомобильном рынке зафиксирована стагнация на фоне общего замедления мировой экономики. По этой причине граждане стали реже делать дорогие покупки. Это приводит к увеличению стоимости машин. Об этом журналистам заявил доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Александр Пасько.

Как сообщает «Лента.ру», пока что мировой автомобильный рынок не вернулся к допандемийным показателям. Причина в нарушении цепочек поставок. Также торговля замедлилась из-за того, что многие европейские компании отказались продолжать работу на российском рынке. На данный момент позиции занимает Китай.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин поддержал инициативу о распространении льготного автокредитования на военных.