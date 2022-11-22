Эксперт по туризму рассказала, куда поедут петербуржцы на Новый год

Эксперт по туризму рассказала, куда поедут петербуржцы на Новый год
Фото: Balthoto/Павел Долганов

Жители Санкт-Петербурга на новогодние праздники отправится в Таиланд, Индию и на Мальдивы – они являются одними из самых популярных направлений для зимних путешествий. Об этом рассказала эксперт по туризму Александра Гридина.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на слова эксперта, жители Северной столицы, ожидаемо, отдают предпочтение странам с теплым морем. К востребованным южно-азиатским направлениям относятся Вьетнам, Шри-Ланка и Индонезия.

Еще одно популярное место для новогоднего отдыха – Турция. Там нет теплого моря, зато есть All inclusive, большой выбор SPA-программ и бассейнов.

Петербуржцы, предпочитающие внутренний туризм, в зимние праздники отправляются на горнолыжные курорты Красной поляны и Шерегеша. Также востребованы экскурсионные программы по крупным городам России – Санкт-Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду, а также туры по Золотому кольцу.

Новый год путешествия


 

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