Эксперт по туризму рассказала, куда поедут петербуржцы на Новый год

Жители Санкт-Петербурга на новогодние праздники отправится в Таиланд, Индию и на Мальдивы – они являются одними из самых популярных направлений для зимних путешествий. Об этом рассказала эксперт по туризму Александра Гридина.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на слова эксперта, жители Северной столицы, ожидаемо, отдают предпочтение странам с теплым морем. К востребованным южно-азиатским направлениям относятся Вьетнам, Шри-Ланка и Индонезия.

Еще одно популярное место для новогоднего отдыха – Турция. Там нет теплого моря, зато есть All inclusive, большой выбор SPA-программ и бассейнов.

Петербуржцы, предпочитающие внутренний туризм, в зимние праздники отправляются на горнолыжные курорты Красной поляны и Шерегеша. Также востребованы экскурсионные программы по крупным городам России – Санкт-Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду, а также туры по Золотому кольцу.