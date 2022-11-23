Эксперт объяснила рост зарплат в Петербурге после начала мобилизации

С момента начала частичной мобилизации в России на рынке труда Санкт-Петербурга наблюдается рост зарплат в нескольких сегментах. Такие выводы можно сделать из данных, предоставленных аналитиками портала hh.ru.

Согласно статистике, в Санкт-Петербурге после объявления мобилизации сильнее всего выросли зарплаты у сотрудников сферы «Безопасность и охрана», а также в направлении «Наука и образование». В обоих случаях рост составил 4%, а итоговые предполагаемые зарплаты достигли отметок в 58 и 53 тысячи рублей соответственно.

По мнению эксперта рынка труда Юлии Левиной, эти изменения не всегда имеют прямое отношение к мобилизации:

«В сфере образования до этого были низкие зарплаты. 4% – это не очень значительно, просто ежегодное повышение», – рассказала она в интервью Gazeta.spb.

При этом собеседница издания согласилась, что мобилизация повлияла на зарплаты в сегменте «Безопасности и охраны». По ее словам, значительная часть работников этого направления являются жителями стран ближнего зарубежья. Их отток после объявления о частичной мобилизации привел к росту заинтересованности работодателей в новых кадрах. Этим можно отчасти объяснить рост зарплат.

Также, добавила Юлия Левина, растут зарплаты специалистов сферы IT:

«IT и раньше была сферой с растущей потребностью в сотрудниках, особенно если говорить об опытных специалистах. После мобилизации последовал отток кадров, что побуждает компании завлекать новые повышением зарплат», – объяснила эксперт.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге установили 190 новых остановок