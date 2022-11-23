Депутат Бессараб рассказала, что такое родовой сертификат и причем здесь аборты

Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) в ходе пленарного заседания Государственной Думы РФ, прошедшего 23 ноября, предложил выдавать женщинам, отказавшимся от абортов, родовой сертификат. Gazeta.spb узнала о том, что они из себя представляют и как связаны с абортами у депутата Светланы Бессараб.

Она дала определение родовому сертификату:

«Документ, который беременные женщины получают для бесплатных учетов и прохождения обследований», – рассказала она, отметив, что родовой сертификат возвращает стоимость услуг непосредственно медицинскому учреждению. Он выдается автоматически после того, как беременная женщина встает на учет.

В связи с этим, отметила Светлана Бессараб, не совсем ясно, что именно предложил Михаил Матвеев. Она таже добавила, что дополнительная выплата для беременных женщин в России уже предусмотрена и составляет до половины прожиточного минимума в соответствующем субъекте страны.

«А с 1 января 2023 года будет введено универсальное пособие, в соответствии с которым женщина будет получать до 100% (от прожиточного минимума – прим. ред.) в зависимости от степени нуждаемости», – рассказала собеседница издания, подчеркнув, что если возникнет необходимость в новых выплатах, этот вопрос обязательно обсудят в Государственной Думе.

Также Светлана Бессараб подчеркнула, что женщина, сделавшая аборт, не получает поддержки со стороны государства. При этом до определенного срока прерывание беременности в России осуществляется бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.

По словам депутата, аборт – это крайняя шаг, однако запретительные меры могут привести к тому, что данная процедура будет проводиться подпольно. Так под угрозой окажется не только жизнь ребенка, но и матери.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила запретить несовершеннолетним делать аборты без согласия родителей. С ней согласилась детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.