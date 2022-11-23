Россиянам объяснили, как выбрать пуховик

Современные магазины одежды могут предложить потребителю сотни вариантов зимних курток. Как выбрать правильную и утеплиться перед холодами рассказала заместитель директора фонда «Центр независимой потребительской экспертизы» Алла Сироткина.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» ключевое различие между зимними куртками – это их наполнитель. Он может быть синтетическим и натуральным: пух, перо, шерсть. Согласно мнению эксперта, идеальным будет соотношение в 90% пуха и 10%. Потребители также могут остановить внимание на пуховиках с соотношением 80% на 20%. Другие пропорции уже не рекомендуются.

«Во-первых, если большое количество пера, то наполнитель с большой долей вероятности начнет вылезать. Во-вторых, пух греет значительно больше, чем перо», – объяснила свою позицию Алла Сироткина.

Еще один критерий, определяющий качество пуховика – количество строчек. Чем их больше, тем лучше зафиксирован наполнитель и тем меньше он будет скатываться.