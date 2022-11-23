ЦБ оценил, сколько потеряли клиенты банков из-за мошенников, в 3 квартале

ЦБ оценил, сколько потеряли клиенты банков из-за мошенников, в 3 квартале
Фото: pxhere

Кибермошенники украли у клиентов российских банков почти на 24% больше средств, чем год назад. Сумма, по оценке Банка России, составила около 4 миллиардов рублей.

«Количество случаев хищения денежных средств у граждан в третьем квартале 2022 года по сравнению с таким же периодом прошлого года снизилось на 10,3%, до 229,8 тысячи. В то же время общий размер ущерба, нанесенный злоумышленниками, вырос на 23,9%, почти до 4 миллиардов рублей», – сообщили в пресс-службе Центрального Банка.

Согласно опубликованным данным, мошенники перевели без согласия россиян 3,97 млрд рублей. За третий квартал прошлого года ущерб этой категории составил только 3,2 млрд рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге обманутая пенсионерка отдала мошенникам 1 млн рублей.

банковские мошенники Кибермошенники


 

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