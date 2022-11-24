Балтийский завод начал судиться с финской компанией Wartsila за 5 млн евро

Российское производство будет судиться с иностранным за крупную сумму. Иска два.

В четверг, 24 ноября, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области начнет слушание по существу крупнейшего в истории «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) международного спора. Участниками процесса стали корпорация АО «Балтийский завод» и финский судостроительный концерн Wärtsilä. Первая пытается отсудить у иностранца 5,1 млн евро и 469 млн рублей.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на сервис «Электронное правосудие», завод требует 5,1 млн евро с компании Wärtsilä SolutionsOy и еще 469 млн рублей — с Wärtsilä OyjAbp. Уточняется, что заседание по второму иску состоится 15 мая 2023 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Завод Nissan в Петербурге стал собственностью НАМИ. Изменения были внесены в среду, 23 ноября, в ЕГРЮЛ.