Завод Nissan в Петербурге стал собственностью НАМИ

Петербургский автомобильный завод приобрел нового владельца. Старый имеет право на выкуп еще шесть лет.

Собственником всех российских активов Nissan, в том числе завода в Петербурге, теперь является Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (ФГУП «НАМИ»), подконтрольный Минпромторгу РФ.

Изменения были внесены в среду, 23 ноября, в ЕГРЮЛ. О том, что центр планирует приобрести российские активы Nissan, стало известно в ноябре. Кроме петербургского завода НАМИ получил центр продаж и маркетинга в Москве. При этом в течение шести лет «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» будет иметь возможность выкупить свою долю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что концерну Hyundai выдали разрешение на строительство на бывшем заводе GM в Шушарах. Планируется строительство производственного здания площадью 940 тысяч квадратных метров.