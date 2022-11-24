Завод Nissan в Петербурге стал собственностью НАМИ

Завод Nissan в Петербурге стал собственностью НАМИ
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Петербургский автомобильный завод приобрел нового владельца. Старый имеет право на выкуп еще шесть лет.

Собственником всех российских активов Nissan, в том числе завода в Петербурге, теперь является Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (ФГУП «НАМИ»), подконтрольный Минпромторгу РФ.

Изменения были внесены в среду, 23 ноября, в ЕГРЮЛ. О том, что центр планирует приобрести российские активы Nissan, стало известно в ноябре. Кроме петербургского завода НАМИ получил центр продаж и маркетинга в Москве. При этом в течение шести лет «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» будет иметь возможность выкупить свою долю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что концерну Hyundai выдали разрешение на строительство на бывшем заводе GM в Шушарах. Планируется строительство производственного здания площадью 940 тысяч квадратных метров.

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Завод Nissan в Петербурге стал собственностью НАМИ
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