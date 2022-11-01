Концерну Hyundai выдали разрешение на строительство на бывшем заводе GM в Шушарах

Концерну Hyundai выдали разрешение на строительство на бывшем заводе GM в Шушарах
Фото: Baltphoto Павел / Долганов

Концерн Hyundai получил разрешение на постройку на бывшем заводе GM в Шушарах. Оно будет действовать до 12 мая 2024 года.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга 27 октября выдала Концерну Hyundai разрешение на строительство на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Площадка была выкуплена в 2020 году компанией «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР). В ее развитие собирались инвестировать 36 млрд рублей.

Как сообщает «Деловой Петербург», планируется строительство производственного здания площадью 940 тысяч квадратных метров. На территории в Шушарах построят одноэтажный производственный корпус площадью 47,2 тысяч «квадратов» и высотой 9,3 метров Разрешение будет действовать до 12 мая 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Hyundai Motor может продать свой завод в России. Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai задумался о продаже своего завода в России.

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Концерну Hyundai выдали разрешение на строительство на бывшем заводе GM в Шушарах