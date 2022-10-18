Hyundai Motor может продать свой завод в России

Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai задумался о продаже своего завода в России.

Как сообщает газета «Тона ильбо» со ссылкой на свои источники, руководство компании получило отчет с прогнозами по развитию бизнеса в РФ, при этом в одном из сценариев допускается вариант продажи завода в Петербурге.

Отмечается, что вести финансовую деятельность становится затруднительно, поэтому менеджмент рассматривает вариант продажи. Из-за санкций в отношении России ограничена возможность перевода денег между центральным офисом и российским филиалом. Подчеркивается, что в августе и сентябре российское подразделение Hyundai Motor не продало ни одного автомобиля, и одновременно с этим сохраняются затраты на поддержание завода.

Однако покинуть российский рынок компании может быть трудно из-за уже вложенных средств. Так, появились дочерние фирмы Hyundai Motor и велась подготовка к будущему производству электромобилей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после ухода компании из РФ петербургский завод Nissan планирует заняться выпуском автомобилей китайского концерна FAW.