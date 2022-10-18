Hyundai Motor может продать свой завод в России

Hyundai Motor может продать свой завод в России
Hyundai Motor может продать свой завод в России. Фото: Pxhere

Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai задумался о продаже своего завода в России.

Как сообщает газета «Тона ильбо» со ссылкой на свои источники, руководство компании получило отчет с прогнозами по развитию бизнеса в РФ, при этом в одном из сценариев допускается вариант продажи завода в Петербурге.

Отмечается, что вести финансовую деятельность становится затруднительно, поэтому менеджмент рассматривает вариант продажи. Из-за санкций в отношении России ограничена возможность перевода денег между центральным офисом и российским филиалом. Подчеркивается, что в августе и сентябре российское подразделение Hyundai Motor не продало ни одного автомобиля, и одновременно с этим сохраняются затраты на поддержание завода.

Однако покинуть российский рынок компании может быть трудно из-за уже вложенных средств. Так, появились дочерние фирмы Hyundai Motor и велась подготовка к будущему производству электромобилей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после ухода компании из РФ петербургский завод Nissan планирует заняться выпуском автомобилей китайского концерна FAW.

Hyundai Motor автомобили новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Количество погибших после крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 14 человек
В Санкт-Петербурге депутаты решили повысить себе и чиновникам зарплату
Названа основная версия крушения самолета в Ейске
Студента петербургского вуза задержали за обман пенсионерки на четверть миллиона
С начала года в Северную столицу приехали 6,4 млн туристов
Автоэксперт прокомментировал идею сборки китайских машин на заводе Nissan в ...
Hyundai Motor может продать свой завод в России
В Мариинском театре не заставляют носить маски, но с температурой ...