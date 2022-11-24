Анонимные террористы «заминировали» 734 объекта в Петербурге и Ленобласти: эвакуировано 9 523 человека

Лжеминеры снова пугают петербуржцев. В этот раз они сделали упор на учебные учреждения.

В среду, 23 ноября, в полицию Петербурга и Ленинградской области поступила информация, то на территории регионов якобы заминировано 734 объекта. С двух электронных адресов и одного номера телефона организации получили сообщения с угрозами. Якобы бомбы были заложены в 643 образовательных объектах, 88 – госвласти и трех транспортных.

Как стало известно Gazeta.SPb, из 32 мест было эвакуировано 9 523 человека. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр всех территорий. Никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было. За данные действия предполагается уголовная ответственность по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Наказание варьируется от штрафа от полумиллиона рублей до лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге и Ленобласти «заминировали» 2 908 объектов: эвакуировано 798 человек. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр всех территорий.