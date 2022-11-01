В Петербурге и Ленобласти «заминировали» 2 908 объектов: эвакуировано 798 человек

В Петербурге и Ленобласти «заминировали» 2 908 объектов: эвакуировано 798 человек
Фото: Baltphoto

В Петербурге и Ленобласти лжеминеры заложили «бомбы» в 2 908 объектов. Было эвакуировано 798 человек.

В понедельник, 31 октября, в полицию Петербурга и Ленинградской области поступила информация об угрозе минирования 2 908 объектов. Известно, что на электронную почту различных учреждений и организаций с четырех электронных адресов поступили сообщения о бомбах в 76 объектах госвласти, двух транспортных, 146 культурно-массовых, 2 472 образовательных и на 212 мостах.

Как стало известно Gazeta.SPb, из 31 объекта было эвакуировано 798 человек. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр всех территорий. Никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге и Сосновом Бору из-за лжеминирования снова эвакуировали почти 12 тысяч человек. По территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области снова прокатилась волна лжеминирований, в результате чего специалисты проверили 1 241 объект.

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