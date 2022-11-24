В Петербурге «расцвела» проституция на фоне кризиса

В Петербурге «расцвела» проституция на фоне кризиса
Фото: pxhere

Все больше представительниц аморального ремесла едет в город. Местные работницы чувствуют высокую конкуренцию.

На фоне финансового кризиса в Петербурге разросся рынок нелегальных секс-услуг. По данным МВД, за последнее время в городе увеличилось число преступлений, связанных с организацией занятий проституцией. Так, за полгода 2021 в Северной столице было возбуждено 288 дел, касающихся секс-работниц, а в 2022 — уже 327.

Как сообщает Мойка78, многие проститутки, работающие индивидуально, в своих анкетах на соответствующих сайтах указывают, что в Петербург приехали на днях. Все больше девушек из провинции приезжает на нелегальные заработки в Северную столицу, отмечая, что в данной сфере работают впервые. Местные «жрицы любви» сетуют, что буквально толкаются локтями с приезжими за клиентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские эскортницы лишились европейских спонсоров, оставшись с долгами за пластику.

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