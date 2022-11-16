Петербургские эскортницы лишились европейских спонсоров, оставшись с долгами за пластику

Петербургские эскортницы лишились европейских спонсоров, оставшись с долгами за пластику
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Девушки из эскорта пожаловались на трудности в работе. Причина в геополитической обстановке.

Закрытие Европы и санкции ударили по сфере эскорта в Петербурге. У моделей осталось лишь одно рабочее направление – ОАЭ, однако правила там ужесточились. Российские мужчины предпочли экономию, а западные даже не смотрят анкеты.

Как сообщает Мойка78, в Дубае или Абу-Даби клиенты оказываются платить за перелет и ищут девушек поблизости. Раньше шейхи пытались сами дать эскортнице все лучшее, поэтому модели одевались максимально просто. Теперь же лучше ездить при полном «параде», так как немногие готовы брать на себя содержание полностью. Немало моделей остались с долгами за пластические операции, так как в сфере проблемы длятся уже третий год.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 4 авиаперевозчика получат субсидии на развитие. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

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