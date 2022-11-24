Модель Водянову заподозрили в наличии внебрачных детей

Российская манекенщица воссоединилась с потерянной сестрой. Но поклонники считают иначе.

Недавно стало известно о потерянной сестре супермодели Натальи Водяновой из США. Дженнифер случайно обнаружила, что у нее есть знаменитая родственница. Однако поклонники в Сети заподозрили, что на самом деле американка приходится манекенщике не сестрой, а дочерью. Пользователи нашли фото брата Дженнифер, Итана. Его якобы тоже усыновили 22 года назад. Их сходство с неродной сестрой насторожило людей.

Фанаты Водяновой предполагают, что модель родила двойню и решила отказаться от воспитания детей чтобы не рушить модельную карьеру в 18 лет. Сама манекенщица утверждает, что Дженнифер – ее младшая сестра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что супермодель Водянова воссоединилась с родной сестрой спустя 22 года. Об этом звезда подиума сообщила в интервью иностранному журналу.