Московский подрядчик построит радиологический центр в Петербурге

Центр Алмазова заключил контракт со столичной фирмой. Они уже сотрудничали два года назад.

На Заповедной улице в Приморском районе Петербурга к 2024 году построят радиологический центр. В нем будут заниматься диагностикой и лечением пациентов онкологического и эндокринологического профилей. В учреждении размесят отделения лучевой и радионуклидной терапий. Стационар будет рассчитан на 20 коек. Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова» заключил контракт на 3,89 млрд рублей с ООО «ГРМ».

Подрядчика начали искать в сентябре. Известно, что компания-победитель в 2020 году уже строила для Центра Алмазова научно-клинический нейрохирургический комплекс за 7 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге объяснили, почему строительство метро длится дольше столичного.