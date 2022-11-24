Московский подрядчик построит радиологический центр в Петербурге

Московский подрядчик построит радиологический центр в Петербурге
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Центр Алмазова заключил контракт со столичной фирмой. Они уже сотрудничали два года назад.

На Заповедной улице в Приморском районе Петербурга к 2024 году построят радиологический центр. В нем будут заниматься диагностикой и лечением пациентов онкологического и эндокринологического профилей. В учреждении размесят отделения лучевой и радионуклидной терапий. Стационар будет рассчитан на 20 коек. Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова» заключил контракт на 3,89 млрд рублей с ООО «ГРМ».

Подрядчика начали искать в сентябре. Известно, что компания-победитель в 2020 году уже строила для Центра Алмазова научно-клинический нейрохирургический комплекс за 7 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге объяснили, почему строительство метро длится дольше столичного.

медицина новости СПб приморский район


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Крымске мужчина открыл огонь по людям из-за неприязни
Московский подрядчик построит радиологический центр в Петербурге
Адвокат Почуев выиграл суд у «Фонтанки» спустя несколько лет тяжб
«Они без присмотра»: тренер школы олимпийского резерва рассказала, почему ...
Модель Водянову заподозрили в наличии внебрачных детей
Адвокат Почуев: борцы с агитаторами вакцинироваться позже станут или ...
В Петербурге наградили победителей премии «Строитель года»
Петербургская скорая помощь получит 102 новых машины до конца года