В Крымске мужчина открыл огонь по людям из-за неприязни

На юге страны местный житель застрелил нескольких человек. Одному пострадавшему удалось выжить.

На улице Синева в городе Крымск Краснодарского края 66-летний мужчина устроил стрельбу. Его подозревают в убийстве троих человек и покушении на убийство четвертого. Информацией об этом поделились в пресс-службе краевого следственного комитета. В пресс-службе МВД отметили, что двое погибших — сотрудники медцентра. По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника.

По предварительным данным, подозреваемый из неприязни начал стрелять по двоим мужчинам. Они скончались на месте от полученных травм. Также фигурант открыл огонь на поражение по третьему человеку, его личность устанавливается. Четвертый мужчина ранен и госпитализирован. Подозреваемый погиб. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца, который подстрелил полицейского, задержали. Сотрудник ОМВД госпитализирован в тяжелом состоянии.