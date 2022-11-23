Петербуржца, который подстрелил полицейского, задержали

Житель Новосибирска задержан полицейскими в Санкт-Петербурге. За некоторое время до этого он выстрелил в голову сотруднику ОВД из травматического пистолета.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 02:05 в полицию Кировского района поступила информация о том, что сотрудник ОМВД госпитализирован в тяжелом состоянии. Неизвестный выстрелил ему в голову из травматического пистолета.

«После словесного конфликта злоумышленник сходил в комнату к себе, взял травматический пистолет, вернулся и расстрелял потерпевшего, после чего скрылся на своем автомобиле», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Впоследствии полицейские «по горячим» следам задержали 54-летнего жителя Новосибирска возле железнодорожной станции Колтуши.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Кировске полицейскому выстрелили в голову из травматического пистолета.