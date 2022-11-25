На какие меры поддержки могут претендовать петербуржцы

Горожанам рассказали о выплатах на детей. Они разнятся в зависимости от обстоятельств.

На данный момент в Петербурге живут 612 тысяч семей, в которых воспитываются 924 тысячи детей. Начальник управления социальной защиты материнства и детства комитета по социальной политике Петербурга Ирина Шереметева рассказала, какие меры поддержки могут быть оказаны семьям с детьми.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», семьи получают ежемесячные выплаты на воспитание детей, при рождении, единовременные выплаты, а также по категориям: многодетным семьям, неполным семьям, детям-инвалидам. Конкретно в Петербурге выплаты предоставляются такие: от рождения до 1,5 лет, от 1,5 лет до 7 лет, от 7 до 16 лет (если ребенок учится, средства предоставляют до 18 лет). Также поддержку оказывают детям-инвалидам, детям, у которых оба родителя инвалиды, ВИЧ-инфицированным детям и детям с особыми потребностями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам рассказали, кто имеет право на выплату в размере 16 тысяч рублей.