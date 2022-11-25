В Петербурге к 2030 году увеличат протяженность веломаршрутов до 300 километров

Для активных горожан разрабатывают новые маршруты. Недавно один появился на окраине.

Все больше петербуржцев пересаживаются с общественного транспорта на велосипеды. В Смольном начинания поддерживают, поэтому к 2030 году планируется увеличить протяженность веломаршрутов в городе до 300 километров. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

До 2024 года будет построено 17 километров велодорожек в Московском, Фрунзенском, Красносельском, Кировском, Приморском, Калининском и Невском районах города. В этом году новая велосипедная дорожка уже появилась в Пушкине – по Школьной улице от бульвара Алексея Толстого до Октябрьского.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге начался острый дефицит иностранных велосипедов. На данный момент прежние логистические цепочки оказались разорваны, а стоимость оставшихся доступных путей стала слишком высокой.